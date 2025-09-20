Visite commentée de l’exposition Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret

Visite commentée de l’exposition Samedi 20 septembre, 10h30 Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Visite commentée de l’exposition : trésors du XVIᵉ siècle

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque vous invite à une visite commentée de son exposition dédiée à ses collections rares du XVIᵉ siècle.

Un voyage fascinant au cœur de l’histoire du livre et du savoir.

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 8 avenue Fayolle, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 87 63 00 08 https://bm-grandgueret.fr/ https://www.facebook.com/bmigueret/?locale=fr_FR Parking sous le bâtiment, accessible depuis la rue Charles de Gaulle.

