Visite commentée de l’exposition Côte basque, un littoral en mouvement Route de la Corniche Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Visite commentée de l’exposition Côte basque, un littoral en mouvement

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Inscription obligatoire.

Vous êtes invités à participer à cette visite gratuite et commentée par un chargé de mission du CPIE Littoral basque.

Ludique et interactive, elle explique à travers quatre modules, les phénomènes naturels et les causes humaines en jeu dans l’évolution du littoral.

Certains de ses changements sont notamment induits par l’érosion et la submersion marine.

Chaque hiver, les tempêtes, et les fortes houles obligent donc les communes à interdire l’accès au littoral et aux plages.

Les tempêtes hivernales peuvent également provoquer des phénomènes de submersion dégradant les infrastructures littorales et érodant les plages.

Face à ces aléas, la Communauté Pays Basque déploie en étroite collaboration avec les communes de nombreuses actions pour gérer et prévenir au mieux les effets des risques côtiers

Une stratégie de gestion des risques littoraux a été adoptée… .

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

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English : Visite commentée de l’exposition Côte basque, un littoral en mouvement

L’événement Visite commentée de l’exposition Côte basque, un littoral en mouvement Hendaye a été mis à jour le 2026-07-31 par Hendaye Tourisme & Commerce