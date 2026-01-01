Visite commentée de l’exposition Courbet Centre-ville Hyères

Visite commentée de l’exposition Courbet

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-01-30 2026-02-07 2026-02-28 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-21

Les médiatrices du musée vous accompagnent à la découverte de l’exposition. Elles vous dévoileront des éléments biographiques de Courbet, ses sources d’inspiration et les spécificités de certaines œuvres exposées.

Adultes et adolescents.

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 05 24 animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

English : Guided tour of the Courbet exhibition

The museum’s mediators will help you discover the exhibition. They’ll tell you about Courbet’s biography, his sources of inspiration and the specific features of some of the works on display.

Adults and teenagers.

