Visite commentée de l’exposition Courbet Centre-ville Hyères
Visite commentée de l’exposition Courbet Centre-ville Hyères jeudi 23 avril 2026.
Hyères
Visite commentée de l’exposition Courbet
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Profitez d’un moment unique une visite commentée de l’exposition Gustave Courbet, adaptée aux plus petits comme aux plus grands.
Adultes et adolescents. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
.
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 05 24 animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour of the Courbet exhibition
Enjoy a unique experience: a guided tour of the Gustave Courbet exhibition, suitable for young and old alike.
Adults and teenagers. Children must be accompanied by an adult.
L’événement Visite commentée de l’exposition Courbet Hyères a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Hyères (Var)
- Faveurs de Printemps Anthony Herbin Folk Centre-ville Hyères 10 avril 2026
- Faveurs de Printemps Michelle Blades Indie Rock Chanson + Tiago Caetano Pop MPB Centre-ville Hyères 11 avril 2026
- Journée Européennes des Métiers d’Art à Hyères Montée Noailles Hyères 11 avril 2026
- Faveurs de Printemps Old Joy Film Médiathèque Saint-John Perse Hyères 11 avril 2026
- Faveurs de Printemps -Gaia Banfi Chanson Électronique Expérimentale Centre-ville Hyères 11 avril 2026