Visite commentée de l’exposition Courbet Centre-ville Hyères

Hyères

Visite commentée de l’exposition Courbet

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Profitez d’un moment unique une visite commentée de l’exposition Gustave Courbet, adaptée aux plus petits comme aux plus grands.

Adultes et adolescents. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 05 24 animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

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English : Guided tour of the Courbet exhibition

Enjoy a unique experience: a guided tour of the Gustave Courbet exhibition, suitable for young and old alike.

Adults and teenagers. Children must be accompanied by an adult.

L’événement Visite commentée de l’exposition Courbet Hyères a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée