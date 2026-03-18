Visite commentée de l’exposition d’Annie Berthet Peinture & sculpture La CABORDE Beaufort-Orbagna
Visite commentée de l’exposition d’Annie Berthet Peinture & sculpture La CABORDE Beaufort-Orbagna samedi 20 juin 2026.
Visite commentée de l’exposition d’Annie Berthet Peinture & sculpture
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de son exposition à La CABORDE du 5 au 27 juin 2026, Annie Berthet propose une visite commentée pour en apprendre plus sur son travail, ses techniques et ses œuvres.
Samedi 20 juin à 14h. Entrée libre .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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L’événement Visite commentée de l’exposition d’Annie Berthet Peinture & sculpture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA