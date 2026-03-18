Visite commentée de l’exposition de Corentin Sondaz Photographie La CABORDE Beaufort-Orbagna

Visite commentée de l’exposition de Corentin Sondaz Photographie

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

À l’occasion de son exposition à La CABORDE du 31 juillet au 22 août, Corentin Sondaz propose une visite commentée de ses œuvres.

Samedi 15 août à 15h. Entrée libre .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Visite commentée de l’exposition de Corentin Sondaz Photographie Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA