Visite commentée de l’exposition de Julien Lombardi et Richard Pak à La Villa Pérochon à Niort Niort

Visite commentée de l’exposition de Julien Lombardi et Richard Pak à La Villa Pérochon à Niort

64 Rue Paul François Proust Niort Deux-Sèvres

Régulièrement, l’équipe de médiation de la Villa Pérochon propose à des personnes extérieures de faire une visite commentée de l’exposition en cours, afin de partager leur point de vue.

Le monde selon Julie c’est une balade au milieu des œuvres de Julien Lombardi et Richard Pak (exposition du Prix Photographie et Sciences). De l’orbite terrestre aux confins de la Micronésie, cette traversée artistique explore avec audace le new space et le business des ressources naturelles et célestes, ouvrant une fenêtre sensible sur nos futurs possibles.

Julie Autin est professeure agrégée d’arts plastiques au lycée Jean Macé. Elle est aussi très engagée pour la cause animale et vous propose une visite 100% dog friendly!

Profitez de ce moment avec votre compagnon à 4 pattes!

Places limitées Réservation obligatoire

64 Rue Paul François Proust Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 58 18 accueil@cacp-villaperochon.com

