Visite commentée de l’exposition de Maïlys Girodon Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna

Visite commentée de l’exposition de Maïlys Girodon Peinture

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

À l’occasion de son exposition à La CABORDE du 3 au 26 juillet 2026, Maïlys Girodon propose une visite commentée pour en apprendre plus sur son travail, ses techniques et ses œuvres.

Mercredi 15 juillet à 14h. Entrée libre .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Visite commentée de l’exposition de Maïlys Girodon Peinture Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA