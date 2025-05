Visite commentée de l’exposition « Dior, Jardins enchanteurs » – Musée Christian Dior Granville, 6 juin 2025 18:30, Granville.

Manche

Visite commentée de l’exposition « Dior, Jardins enchanteurs » Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06 19:30:00

2025-06-06

L’exposition Dior, Jardins enchanteurs a ouvert ses portes le samedi 12 avril. Les visiteurs y découvrent la source d’inspiration inépuisable que furent pour Christian Dior ses jardins, et particulièrement celui de son enfance. Ils s’invitent de multiples manières sur les créations du couturier et celles des directeurs artistiques qui lui ont succédé. Haute Couture, accessoires, arts de la table, maquillage, parfums… tous les univers créatifs de la maison Dior sont concernés. La Nature est ainsi célébrée dans la maison d’enfance du créateur, au sein du jardin qui l’a vu grandir.

Afin de mieux comprendre l’importance des jardins dans la vie et le processus créatif de Christian Dior, des visites commentées sont proposées. Après la fermeture du musée, dans une configuration intimiste (15 personnes au maximum) l’occasion est donnée au visiteur d’approfondir l’histoire de la maison de couture et de son fondateur.

De 18h30 à 19h30

Adulte, à partir de 16 ans

Tarif 14€ sur réservation en ligne uniquement www.museechristiandior.fr

Places limitées, 15 personnes maximum

Visite uniquement en français

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 48 21

English : Visite commentée de l’exposition « Dior, Jardins enchanteurs »

The Dior, Enchanted Gardens exhibition opened on Saturday April 12. Visitors discover the inexhaustible source of inspiration that Christian Dior?s gardens were for him, particularly the garden of his childhood. They are invited in a multitude of ways to the creations of the couturier and those of the artistic directors who succeeded him. Haute Couture, accessories, tableware, make-up, perfumes? all the creative worlds of the House of Dior are involved. Nature is celebrated in the designer?s childhood home, in the garden where he grew up.

To better understand the importance of gardens in Christian Dior?s life and creative process, guided tours are offered. After the museum closes, in an intimate setting (maximum 15 people), visitors are given the opportunity to delve deeper into the history of the fashion house and its founder.

From 6.30pm to 7.30pm

Adults, aged 16 and over

Price: 14? online booking only: www.museechristiandior.fr

Limited seating, 15 people maximum

Tour in French only

German :

Die Ausstellung Dior, Jardins enchanteurs öffnete am Samstag, den 12. April ihre Türen. Die Besucher entdecken die unerschöpfliche Inspirationsquelle, die Christian Diors Gärten und insbesondere der Garten seiner Kindheit waren. Sie werden auf vielfältige Weise in die Kreationen des Couturiers und der künstlerischen Leiter, die ihm folgten, einbezogen. Haute Couture, Accessoires, Tischkultur, Make-up, Parfums? alle kreativen Universen des Hauses Dior sind betroffen. Die Natur wird im Haus der Kindheit des Designers gefeiert, in dem Garten, in dem er aufwuchs.

Um die Bedeutung der Gärten für das Leben und den kreativen Prozess von Christian Dior besser zu verstehen, werden Führungen angeboten. Nach Schließung des Museums können die Besucher in einem intimen Rahmen (maximal 15 Personen) die Geschichte des Modehauses und seines Gründers vertiefen.

Von 18.30 bis 19.30 Uhr

Erwachsene, ab 16 Jahren

Preis: 14? nur mit Online-Reservierung: www.museechristiandior.fr

Begrenzte Plätze, maximal 15 Personen

Besichtigung nur auf Französisch

Italiano :

La mostra Dior, Giardini incantati è stata inaugurata sabato 12 aprile. I visitatori possono scoprire l’inesauribile fonte di ispirazione che i giardini di Christian Dior erano per lui, in particolare quello della sua infanzia. Sono invitati a prendere parte alle creazioni dello stilista e a quelle dei direttori artistici che gli sono succeduti in molti modi diversi. Haute Couture, accessori, oggetti per la tavola, make-up, profumi: tutti i mondi creativi della Maison Dior sono coinvolti. La natura viene celebrata nella casa d’infanzia dello stilista, nel giardino dove è cresciuto.

Per comprendere meglio l’importanza dei giardini nella vita e nel processo creativo di Christian Dior, vengono offerte visite guidate. Dopo la chiusura del museo, in un ambiente intimo (massimo 15 persone), i visitatori hanno la possibilità di approfondire la storia della casa di moda e del suo fondatore.

Dalle 18.30 alle 19.30

Adulti, a partire dai 16 anni

Prezzo: 14? solo su prenotazione: www.museechristiandior.fr

Posti limitati, massimo 15 persone

Tour solo in francese

Espanol :

La exposición Dior, jardines encantados se inauguró el sábado 12 de abril. Los visitantes podrán descubrir la inagotable fuente de inspiración que fueron para Christian Dior sus jardines, en particular el de su infancia. Los jardines han sido utilizados de múltiples maneras en las creaciones del diseñador y de los directores artísticos que le sucedieron. Alta costura, accesorios, vajilla, maquillaje, perfumes… todos los universos creativos de la Casa Dior están implicados. La naturaleza se celebra en la casa de la infancia del diseñador, en el jardín donde creció.

Para comprender mejor la importancia de los jardines en la vida y el proceso creativo de Christian Dior, se proponen visitas guiadas. Tras el cierre del museo, en un ambiente íntimo (máximo 15 personas), los visitantes tienen la oportunidad de profundizar en la historia de la casa de modas y de su fundador.

De 18.30 h a 19.30 h

Adultos a partir de 16 años

Precio: 14? sólo reserva en línea: www.museechristiandior.fr

Plazas limitadas, 15 personas máximo

Visita sólo en francés

