Visite commentée de l’exposition DisCover 5 bd Anatole France Le Mans

Visite commentée de l’exposition DisCover

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07

Visite commentée de l’exposition DisCover avec les chercheur.es du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM)

Des pochettes de vinyles emblématiques sont détournées pour illustrer des phénomènes acoustiques tels que la résonance ou les interférences. Grâce à des visuels forts et des dispositifs interactifs, les visiteurs découvrent le son autrement. .

5 bd Anatole France 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the DisCover exhibition with researchers from the Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM)

L’événement Visite commentée de l’exposition DisCover Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72