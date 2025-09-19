Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine » Irissarry
Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine » Irissarry vendredi 19 septembre 2025.
Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine »
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Suivez le guide pour la découverte de l’exposition Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine Six siècles d’Histoire sont présentés dans cette exposition qui rassemble les objets archéologiques emblématiques du territoire. Grâce à la contribution d’historiens, d’archéologues et de chercheurs, cette exposition met en lumière une partie méconnue de l’histoire du Pays basque. Durée 1h. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
English : Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine »
German : Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine »
Italiano :
Espanol : Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine »
L’événement Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine » Irissarry a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque