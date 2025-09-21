Visite commentée de l’exposition d’Ospitalea « Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine » Irissarry

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Suivez le guide pour la découverte de l’exposition Saltus Vasconum, le Pays basque à l’époque romaine Six siècles d’Histoire sont présentés dans cette exposition qui rassemble les objets archéologiques emblématiques du territoire. Grâce à la contribution d’historiens, d’archéologues et de chercheurs, cette exposition met en lumière une partie méconnue de l’histoire du Pays basque. Durée 1h. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

