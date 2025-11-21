Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua Irissarry

Visite commentée de l'exposition en euskara Mélusine

Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua Irissarry vendredi 21 novembre 2025.

Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Visite commentée en langue basque. Mélusine, gure ondare ttipia erakusketaren bisita gidatua euskaraz. Gidak eguneroko monumentu horiek ezagutzera gonbidatzen du eiherak, latsagiak, laborari etxeak, iturriak, disko formako hilarriak … Ez dira sailkatuak monumentu gisa bainan gure herriak, gure usaiak eta gure historia kondatzen dituzte. euskarazko bisita gidatu batek eguneroko monumentu horiek ezagutzera gonbidatzen du eiherak, latsagiak, laborari etxeak, iturriak, disko formako hilarriak … Hiru emazte kantari kontzertuak segituko du.   .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20  ospitalea@le64.fr

English : Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua

German : Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua

Italiano :

Espanol : Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua

L’événement Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua Irissarry a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque