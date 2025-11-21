Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua Irissarry
Visite commentée de l’exposition en euskara Mélusine, gure ondare ttipia bisita gidatua
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Visite commentée en langue basque. Mélusine, gure ondare ttipia erakusketaren bisita gidatua euskaraz. Gidak eguneroko monumentu horiek ezagutzera gonbidatzen du eiherak, latsagiak, laborari etxeak, iturriak, disko formako hilarriak … Ez dira sailkatuak monumentu gisa bainan gure herriak, gure usaiak eta gure historia kondatzen dituzte. euskarazko bisita gidatu batek eguneroko monumentu horiek ezagutzera gonbidatzen du eiherak, latsagiak, laborari etxeak, iturriak, disko formako hilarriak … Hiru emazte kantari kontzertuak segituko du. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
