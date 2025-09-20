Visite commentée de l’exposition « Environnement 11 » d’Hugo Servanin Pile Pont Expo Saint-Gervais-les-Bains

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Profitez des journées du patrimoine pour venir découvrir Pile Pont Expo, un espace d’art contemporain unique en France ! Cette année, c’est l’artiste Hugo Servanin, qui investit ce lieu original dans le cadre du partenariat avec la Biennale Artocène.

En 2025, Hugo Servanin investit Pile Pont Expo, centre d’art situé dans la culée du pont de Saint-Gervais, dans le cadre de la Biennale Artocène.

Pour cette nouvelle édition à Pile Pont Expo, réalisée en partenariat avec la Biennale Artocene, l’artiste Hugo Servanin a été invité à réaliser une œuvre où les spécificités du paysage alpin se mêlent à la question du corps augmenté, thématique de la Biennale cette année.

L’artiste sculpteur travaille principalement autour de la question du corps humain. Marqué par l’univers médical, il crée des corps hybrides, parfois traversés par des prothèses, démantelant ainsi la notion de corps normé ou idéalisé.

Pile Pont Expo Culée, gauche du pont, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Le Fayet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Sous le pont à l’entrée de Saint Gervais, rive gauche.

