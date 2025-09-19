Visite commentée de l’exposition et de l’Hôtel du Département pour les scolaires Hôtel du Département Blois

Visite commentée de l’exposition et de l’Hôtel du Département pour les scolaires Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Sur réservation (mail) – Durée de la visite 1h30 – 1 classe par visite

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Remontez le temps en visitant l’ancien couvent du XVIIe siècle, aujourd’hui siège du Conseil départemental, et découvrez à travers récits et anecdotes, la vie quotidienne des visitandines, premières occupantes de ces lieux.

De plus, à travers des sources historiques et des illustrations de projets, l’exposition « Architecture et Sport » donne à découvrir les grands courants architecturaux qui se sont succédé, du début du XXe siècle à nos jours, en matière d’équipements sportifs. Elle permet d’identifier les enjeux nationaux qui ont ouvert et mis fin à ces grands courants et de faire un comparatif avec les équipements construits en Loir-et-Cher sur cette même période, en abordant le contexte historique sous un angle plus local. Cette exposition se veut interactive. Pour ce faire, après l’animation de l’exposition par un.e architecte, les visiteurs pourront chercher à situer des équipements non datés dans les bonnes périodes, grâce aux indices glissés dans les panneaux d’exposition et dans les commentaires oraux.

En partenariat avec le CAUE 41.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr [{« type »: « email », « value »: « angelique.goblet@caue41.fr »}] L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

