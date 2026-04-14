Visite commentée de l’exposition et lecture musicale, Centre international d’art contemporain, Carros

Visite commentée de l’exposition et lecture musicale Samedi 23 mai, 18h00 Centre international d’art contemporain Alpes-Maritimes

Limité à 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

18h : inauguration d’une œuvre participative

18h30 : visite de l’exposition « Le Choeur de l’Aube / Amandine Rousguisto » en présence de l’artiste

19h30 : lecture musicale de Caroline Duval, « De glace et d’eau fraîche »

Centre international d’art contemporain Château de Carros place du Château, 06510 Carros, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 29 37 97 http://www.ciac.ville-carros.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 29 37 97 »}] Le Centre international d’art contemporain, service municipal ouvert en 1998, est la première et unique institution culturelle d’importance du secteur des arts plastiques avant l’accès aux vallées du haut pays niçois. Il prend place au sommet du village de Carros, bâti sur un piton rocheux qui surplombe la plaine du Var, dans un château médiéval qui offre une vue du paysage à 360 degrés, des rivages de la mer Méditerranée aux montagnes du Mercantour.

Les missions du CIAC, à l’instar de la cinquantaine de centres d’art en activité sur le territoire national, sont la production et la diffusion de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques en favorisant l’expérimentation. Cela se traduit par deux expositions temporaires annuelles, la publication de catalogues, la présentation de sa collection permanente, l’accueil d’artistes en résidence, des actions de médiation culturelle et une invitation pour tous à consulter catalogues et archives de son centre documentation. Accès libre et gratuit – non accessible aux personnes handicapées moteur

18h : inauguration d’une œuvre participative

© Amandine Rousguisto, Point de consistance, 2025, exposition Le Choeur de l’Aube, CIAC, 2026.

Photographie : François Fernandez