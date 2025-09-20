Visite commentée de l’exposition FORMA École nationale supérieure d’Art (ENSA) Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition collective du 27 juin au 5 octobre 2025

En latin Forma désigne le moule aussi bien que l’objet moulé. La racine du mot formation contient ainsi une dimension sculpturale et plastique.

Forma s’inscrit de manière fertile dans une histoire de formes et de transmissions liées à la terre, à l’échelle d’un territoire et d’une école.

Sur une proposition de Jean-François Lerat, l’atelier de recherche et création mené par Laure Tixier, Laura Faller et Sandra Émonet, en collaboration avec l’Association céramique La Borne, alors présidée par Laurence Blasco Mauriaucourt, a mis à disposition des moules en plâtre de Jean Lerat à partir desquels des étudiant.es et des céramistes ont expérimenté et recherché de nouvelles formes tout en se glissant dans celles, historiques, du céramiste.

À partir des années 1950, Jean et Jacqueline Lerat ont participé au renouveau de la céramique sur le territoire de Bourges et de La Borne avec une renommée internationale.

Leur nom est aussi lié à l’Ensa Bourges, puisqu’ils y ont enseigné et fondé l’atelier céramique qui porte aujourd’hui leur nom.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du parcours artistique estival Bourges Contemporain.

École nationale supérieure d’Art (ENSA) 9 rue Édouard-Branly 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248697879 http://www.ensa-bourges.fr

Photographie Laure Tixier. Graphisme Marius Durand.