Visite commentée de l’exposition Franz Schrader LOURDES Lourdes

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 20 au 21 septembre 2025 cette année.

Rendez-vous au Château Fort Musée Pyrénéen pour une visite commentée de l’exposition temporaire dédiée à Franz Schrader !

Au programme

Le Château fort Musée pyrénéen, vous propose une exposition autour de la figure de Franz Schrader, géographe, topographe, écrivain, il est aussi le peintre de la lumière pyrénéenne et l’homme des paysages de montagne .

Le parcours de cette exposition voyage parmi les multiples talents de cet autodidacte.

– le samedi 20 septembre à 10h30 et 15h30 ;

– le dimanche 21 septembre à 14h30 et 16h.

Gratuit, places limitées, réservation obligatoire.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! This year, they will take place from September 20 to 21, 2025.

Join us at the Château Fort Musée Pyrénéen for a guided tour of the temporary exhibition dedicated to Franz Schrader!

On the program:

The Château Fort ? Musée Pyrénéen, presents an exhibition focusing on the figure of Franz Schrader, geographer, topographer, writer, painter of Pyrenean light and « the man of mountain landscapes ».

This exhibition takes you on a journey through the many talents of this self-taught artist.

– saturday September 20 at 10.30 am and 3.30 pm ;

– sunday September 21 at 2.30pm and 4pm.

Free admission, limited seating, booking essential.

For further information, please contact us.

German :

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie finden dieses Jahr vom 20. bis 21. September 2025 statt.

Besuchen Sie das Château Fort Musée Pyrénéen für eine kommentierte Führung durch die Sonderausstellung, die Franz Schrader gewidmet ist!

Auf dem Programm stehen:

Das Château fort? Musée pyrénéen, bietet Ihnen eine Ausstellung rund um Franz Schrader. Er ist Geograf, Topograf und Schriftsteller, aber auch der Maler des Pyrenäenlichts und der « Mann der Berglandschaften ».

Der Rundgang durch die Ausstellung führt durch die vielfältigen Talente dieses Autodidakten.

– samstag, den 20. September um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr ;

– am Sonntag, den 21. September um 14:30 und 16:00 Uhr.

Kostenlos, begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Ogni anno, Lourdes celebra le Giornate Europee del Patrimonio! Quest’anno si svolgeranno dal 20 al 21 settembre 2025.

Unitevi a noi al Château Fort Musée Pyrénéen per una visita guidata alla mostra temporanea dedicata a Franz Schrader!

In programma:

Lo Château Fort ? Musée Pyrénéen, allestisce una mostra dedicata a Franz Schrader, geografo, topografo e scrittore che fu anche pittore della luce dei Pirenei e « uomo dei paesaggi di montagna ».

La mostra propone un viaggio attraverso i molteplici talenti di questo artista autodidatta.

– sabato 20 settembre alle 10.30 e alle 15.30;

– domenica 21 settembre alle 14.30 e alle 16.00.

Ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti indicati di seguito.

Espanol :

Lourdes celebra cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año, tendrán lugar del 20 al 21 de septiembre de 2025.

¡Acompáñenos al Château Fort Musée Pyrénéen para una visita guiada a la exposición temporal dedicada a Franz Schrader!

En el programa:

El Château Fort ? Musée Pyrénéen, presenta una exposición dedicada a Franz Schrader, geógrafo, topógrafo y escritor, pintor de la luz pirenaica y « hombre de paisajes de montaña ».

Esta exposición propone un recorrido por los múltiples talentos de este artista autodidacta.

– sábado 20 de septiembre, a las 10.30 h y a las 15.30 h;

– domingo 21 de septiembre a las 14.30 y 16.00 h.

Entrada gratuita, plazas limitadas, imprescindible reservar.

Más información en los datos de contacto que figuran más abajo.

