Visite commentée de l’exposition Franz Schrader – spécial enfant Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Visite commentée de l’exposition Franz Schrader – spécial enfant 20 et 21 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Places limitées. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Les médiateurs feront découvrir de manière ludique aux enfants la figure de Franz Schrader, grand pyrénéiste, cartographe mais également peintre et dessinateur hors pair.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

