Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux
Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux samedi 21 mars 2026.
Visite commentée de l’exposition Géographie du corps
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux
Durée environ 45 min
Gratuit
Sur réservation 05 53 06 40 70
Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux.
Durée environ 45 min
Gratuit
Sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de l’exposition Géographie du corps
Your MAAP offers: A guided tour of the temporary exhibition Géographie du corps by artist Michel Batlle on Saturday March 21 at 3 p.m. by Céline Dumas, Deputy Director of Périgueux Museums
Duration: approx. 45 min
Free
On reservation 05 53 06 40 70
L’événement Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux