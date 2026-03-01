Visite commentée de l’exposition Géographie du corps

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux

Durée environ 45 min

Gratuit

Sur réservation 05 53 06 40 70

Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux.

Durée environ 45 min

Gratuit

Sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’exposition Géographie du corps

Your MAAP offers: A guided tour of the temporary exhibition Géographie du corps by artist Michel Batlle on Saturday March 21 at 3 p.m. by Céline Dumas, Deputy Director of Périgueux Museums

Duration: approx. 45 min

Free

On reservation 05 53 06 40 70

L’événement Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux