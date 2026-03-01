Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux

Visite commentée de l'exposition Géographie du corps

Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux samedi 21 mars 2026.

Visite commentée de l’exposition Géographie du corps

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux

Durée environ 45 min
Gratuit
Sur réservation 05 53 06 40 70
Votre MAAP vous propose Une visite commentée samedi 21 mars à 15 h de l’exposition temporaire Géographie du corps de l’artiste Michel Batlle par Céline Dumas, directrice-adjointe des musées de Périgueux.

Durée environ 45 min
Gratuit
Sur réservation 05 53 06 40 70   .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’exposition Géographie du corps

Your MAAP offers: A guided tour of the temporary exhibition Géographie du corps by artist Michel Batlle on Saturday March 21 at 3 p.m. by Céline Dumas, Deputy Director of Périgueux Museums

Duration: approx. 45 min
Free
On reservation 05 53 06 40 70

L’événement Visite commentée de l’exposition Géographie du corps Périgueux a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux