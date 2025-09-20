Visite commentée de l’exposition « Histoire d’une migration, les années Bumidom » Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre

Visite commentée de l’exposition « Histoire d’une migration, les années Bumidom » 20 et 21 septembre Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Début : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:15:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

Cette exposition retrace l’histoire de la migration de nombreux Guadeloupéens partis s’installer en France dans le cadre du BUMIDOM (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer), un dispositif mis en place de 1963 à 1981. Près de 85 000 ultramarins ont migré via le BUMIDOM et environ 120 000 par leurs propres moyens. À travers une sélection de documents d’archives, de dossiers BUMIDOM, de photographies, de témoignages et d’articles de presse, l’exposition met en lumière les parcours de ces hommes et femmes.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

