Visite commentée de l’exposition « Impressions » Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Maison des consuls, musée d’arts et d’archéologie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Exposition temporaire « Impressions » est une exposition qui réunit les démarches créatives de deux artistes Benjamin et Stéphane Carbonne.

Bien qu’ils partagent un nom de famille, leurs oeuvres nous plongent dans des univers distincts, mais liés par la même quête : soulever des réflexions chez le visiteur au travers de la création.

Maison des consuls, musée d’arts et d’archéologie Rue des consuls, 34270 Les Matelles Les Matelles 34270 Mas de Réganel Hérault Occitanie 04 99 63 25 46 http://www.museedesmatelles.fr Anciennement musée de Préhistoire, la maison des consuls s’est métamorphosée à l’issue de sa rénovation pour devenir un musée d’arts et d’archéologie. Les salles voûtées du rez-de-chaussée ont été excavées afin d’accueillir les plus belles pièces de la collection archéologique. Les autres espaces sont dédiés à des expositions temporaires qui établissent des liens entre notre époque et la Préhistoire, entre le moderne et l’ancien, entre l’art sous toutes ses formes et l’archéologie.

