Visite commentée de l’exposition Jean Cardot : sculpter le corps au XXème siècle Chapelle des Jésuites Cambrai

Visite commentée de l’exposition Jean Cardot : sculpter le corps au XXème siècle 20 et 21 septembre Chapelle des Jésuites Nord

Gratuit – Sans réservation. RDV à la Chapelle des Jésuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’œuvre d’un grand sculpteur figuratif de la seconde moitié du XXe siècle : Jean Cardot. Connu pour ses portraits monumentaux de Churchill et de De Gaulle, Jean Cardot a su inscrire son travail dans la tradition classique, tout en renouvelant le genre par une approche sensible et expressive du modelé, dans une époque marquée par de grands bouleversements artistiques.

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

Musée de Cambrai