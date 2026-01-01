Visite commentée de l’exposition Jean Urvoy, la couleur du temps Bibliothèque municipale Dinan

Visite commentée de l’exposition Jean Urvoy, la couleur du temps

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 15:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

Organisée par la Bibliothèque municipale et le Musée de Dinan

L’exposition Jean Urvoy, la couleur du temps fait suite au don, en 2024, de 25 dessins de l’artiste offerts à la Ville de Dinan. Réalisées entre 1930 et 1970, ces œuvres montrent les multiples facettes de Jean Urvoy et l’expression de ses sensations par le biais de la couleur. Accompagnant ces œuvres nouvellement entrées dans les collections de la bibliothèque, divers ouvrages, œuvres peintes et imprimées de l’artiste, sont également présentés.

Originaire de Dinan, Jean Urvoy (1898-1989) fut professeur de lettres, d’histoire et de géographie au Collège de garçons. Artiste autodidacte, son œuvre est profondément habitée par la question du temps, par le passage éphémère de l’homme sur la terre et par l’éternelle recommencement de la nature. La lumière y joue un rôle central.

Exposition présentée du 11 septembre 2025 au 28 février 2026, en salle Mathurin-Monier. .

