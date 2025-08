Visite commentée de l’exposition L’Autre Corneille Thomas Petit-Couronne

Visite commentée de l'exposition L'Autre Corneille Thomas Petit-Couronne samedi 16 août 2025.

502 Rue Pierre Corneille Petit-Couronne Seine-Maritime

Début : 2025-08-16 16:00:00

fin : 2025-08-16 17:00:00

2025-08-16

L’autre Corneille redécouvrez Thomas !

Si l’histoire a immortalisé Pierre Corneille, illustre auteur du Cid, son frère Thomas demeure dans l’ombre… à tort. Et pourtant, c’est bien lui qui a signé la pièce la plus jouée du XVIIe siècle Timocrate ! À l’occasion des 400 ans de sa naissance, une exposition inédite vous invite à découvrir ce talent méconnu, dramaturge prolifique, fin styliste et homme de lettres incontournable de son époque.

Formé comme son frère au Collège de Bourbon à Rouen, Thomas Corneille partage bien plus qu’un nom mêmes études, même passion pour le théâtre, mêmes cercles familiaux et intellectuels. Pendant près d’un demi-siècle, il compose 44 pièces, explorant avec brio aussi bien la comédie que la tragédie, avec un sens aigu de la dramaturgie… et une pointe d’humour en plus !

Pourquoi donc Thomas, adulé de son vivant, est-il tombé dans l’oubli tandis que Pierre reste une figure indétrônable ? Cette exposition passionnante lève le voile sur une relation fraternelle intrigante, entre rivalité, complicité et inspiration mutuelle.

Manuscrits, portraits, éditions rares et objets d’époque vous entraînent dans l’univers foisonnant de ce Corneille que l’on croyait oublié. Un hommage mérité à un génie trop longtemps resté dans l’ombre.

Une exposition à ne pas manquer pour redécouvrir un auteur qui, quatre siècles plus tard, a encore beaucoup à dire.

• Horaires 16h / durée 1h

• Tarif 3€

À partir de 12 ans / nombre de place limité / réservation conseillée. .

502 Rue Pierre Corneille Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 32 80 publics5@musees-rouen-normandie.fr

