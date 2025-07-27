Visite commentée de l’exposition « L’Auvergne de la Modernité » | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Visite commentée de l’exposition « L’Auvergne de la Modernité » | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand dimanche 27 juillet 2025.

Visite commentée de l’exposition « L’Auvergne de la Modernité » | MARQ

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Tarif réduit

personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, CEZAM, étudiant, CNAS, sur présentation du justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-31

Visite commentée proposée par l’Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans, conduite par un guide conférencier.

.

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 98 65 00 info@clermontauvergnevolcans.com

English :

Guided tour led by the Clermont Auvergne Volcans Tourist Office.

German :

Vom Office de Tourisme Clermont Auvergne Volcans angebotene kommentierte Besichtigung, die von einem Fremdenführer geleitet wird.

Italiano :

Visita guidata offerta dall’Ufficio del Turismo di Clermont Auvergne Volcans, condotta da una guida turistica.

Espanol :

Visita guiada ofrecida por la Oficina de Turismo de Clermont Auvergne Volcans, dirigida por un guía turístico.

L’événement Visite commentée de l’exposition « L’Auvergne de la Modernité » | MARQ Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-07-24 par Clermont Auvergne Métropole