Visite commentée de l’exposition Le kaolin de la carrière à porcelaine Bessines-sur-Gartempe

Musée intéractif de la mine UREKA Bessines-sur-Gartempe

samedi 1 novembre 2025

2025-11-01

À travers cette visite commentée en deux voix par nos bénévoles, plongez dans l’univers fascinant du kaolin, cette roche blanche qui, après extraction et transformation, devient l’un des joyaux de l’art céramique la porcelaine. Ce matériau, au cœur de l’histoire industrielle et artisanale du Limousin, est présenté dans ses dimensions géologiques, techniques, historiques et artistiques par les deux intervenantes passionnées Christiane Gady, enseignante SVT et membre de La Société de Géologie du Limousin, et Marie-Noëlle Carado, guide conférencière. .

Musée intéractif de la mine UREKA Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 09 05 66 energieslimousines@gmail.com

Visite commentée de l'exposition Le kaolin de la carrière à porcelaine

Visite commentée de l'exposition Le kaolin de la carrière à porcelaine

