Visite commentée de l’exposition Le monde fascinant des fossiles (spéciale familles) Maison de la Hague La Hague

Visite commentée de l’exposition Le monde fascinant des fossiles (spéciale familles)

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Prêts pour un saut dans le temps ? Devenez les explorateurs d’un monde disparu et percez les secrets des fonds marins. Le temps d’une visite guidée, partez à la rencontre des ammonites et des créatures marines d’autrefois. Une aventure ludique pour comprendre comment la mer a façonné nos paysages à travers une collection unique de fossiles. Des animations, quizz, boîtes sensitives ou encore atelier de fouilles permettront aux enfants (et aux parents !) de percer les mystères des temps géologiques tout en s’amusant. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Visite commentée de l’exposition Le monde fascinant des fossiles (spéciale familles)

L’événement Visite commentée de l’exposition Le monde fascinant des fossiles (spéciale familles) La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche