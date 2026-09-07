Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « le principe d’incertitude » à la galerie de Beslé. Dimanche 20 septembre, 15h30 4 rue Bernard Danet Beslé 44290 Loire-Atlantique

Local de 110 m2, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la galerie de Beslé organise une visite commentée de l’exposition « le principe d’incertitude ». Assurée par Claire Nédellec, historienne d’art, ce sera l’occasion d’une rencontre et d’un échange autour des œuvres présentées, Konrad Loder, Elodie Guignard, Rika Tanaka et Gabriel Orozco. Cette visite constitue aussi la découverte des propositions artistiques qui participent à l’enrichissement de notre patrimoine commun. Nous vous donnons rendez vous le dimanche 20 septembre à 15h 30, gratuit et ouvert à tous (environ 50 minutes).

4 rue Bernard Danet Beslé 44290 4 rue Bernard Danet, Beslé 44290 Beslé 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 79 89 10 44 http://www.lagaleriedebesle.fr La galerie de Beslé, galerie d’art contemporain associative, est installée à Beslé-sur-Vilaine depuis 14 mois, et valorise bénévolement des artistes professionnels de la région Grand-Ouest. Le train passe à Beslé même, reliant Beslé à Rennes et Vannes. Parking en face de la galerie, 2-3 places.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la galerie de Beslé organise une visite commentée de l’exposition « le principe d’incertitude ».

©lagaleriedeBeslé