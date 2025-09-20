Visite commentée de l’exposition Les colères du climat Espace Youri Gagarine Port-de-Bouc

Visite commentée de l’exposition Les colères du climat Espace Youri Gagarine Port-de-Bouc samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’exposition Les colères du climat Samedi 20 septembre, 14h00 Espace Youri Gagarine Bouches-du-Rhône

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Mémoire des aléas climatiques à Port de Bouc

Visite commentée de l »exposition par le Service Patrimoine

Visite exposition du 19 septembre au 04 octobre 2025

Entrée libre du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30

Espace Youri Gagarine Rue Charles Nédelec, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 17 69 09 https://www.portdebouc.fr/ Présence de parking

Transports à proximité

Mémoire des aléas climatiques à Port de Bouc

© Ville de Port de Bouc