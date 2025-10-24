Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine Irissarry

Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine Irissarry vendredi 24 octobre 2025.

Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Ospitalea vous propose la découverte pas à pas de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine grâce aux explications de ses médiateurs du patrimoine. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

English : Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine

German : Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine

Italiano :

Espanol : Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine

L’événement Visite commentée de l’exposition Mélusine, notre petit patrimoine Irissarry a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Pays Basque