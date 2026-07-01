Informations pratiques

Allouville-Bellefosse

Visite commentée de l’exposition Nos voisins les animaux , de la muséographie et de la vigie

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

L’association CHENE vous invite à découvrir sa nouvelle exposition, qui présente différents milieux anthropisés (c’est-à-dire modifiés par l’activité humaine) ainsi que les animaux qui évoluent dans ces milieux. En passant par les oiseaux des haies, les animaux du potager ou encore la route forestière, cette exposition ludique et interactive attirera votre attention sur les animaux sauvages qui partagent nos lieux de vie, et sur les enjeux de cette proximité. Comment limiter notre impact sur eux ? Quels effets positifs ont-ils dans l’environnement ? De quoi vous inciter à ouvrir l’œil quand vous sortirez de là ! Vous passerez ensuite par la muséographique et ses animaux naturalisés, qui vous fera (re)découvrir la faune normande à travers une immersion sonore. Enfin, vous terminerez votre visite par les squelettes de mammifères marins et la vigie qui, à travers ses écrans, vous permettra de voir en direct les pensionnaires du centre de soins. .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

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English : Visite commentée de l’exposition Nos voisins les animaux , de la muséographie et de la vigie

L’événement Visite commentée de l’exposition Nos voisins les animaux , de la muséographie et de la vigie Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-17 par Yvetot Normandie Tourisme