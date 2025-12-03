Visite commentée de l’exposition permanente Maison de l’Environnement Anglet

Visite commentée de l’exposition permanente

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

La nouvelle exposition permanente de la Maison de l’Environnement vous invite à une passionnante découverte du patrimoine naturel local et des grands principes écologiques.

Ce parcours vous amènera, au travers de différents modules, diorama et maquettes, à découvrir les étroites interactions entre les écosystèmes, les adaptations des organismes qui y vivent et d’explorer les relations entre les humains, la nature et l’environnement. Nous sommes tous reliés .

Que vous soyez amateurs, connaisseurs, scientifiques confirmés ou en herbe, cette exposition vous propose un parcours ludique et sensoriel pour nourrir votre curiosité et votre réflexion.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public à partir de 8 ans. .

