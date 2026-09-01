UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Couthures-sur-Garonne

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne

samedi 19 septembre 2026 · Couthures-sur-Garonne

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:10:00
Adresse
14 Rue de Lacave
Ville
47180 Couthures-sur-Garonne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Couthures-sur-Garonne

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine

14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:10:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne
Michel Moreau, président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, propose une visite commentée de l’exposition photographique « Mémoire de crue de Garonne, février 2026 », labellisée « Journée nationale de la résilience 2026 ».
La présentation sera suivie, à 18h30, de la remise du Prix du public du Concours Photo Mémoire de crue de Garonne – Février 2026.   .

14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   passerellesdecouthures@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine

Guided Tour of the Photo Exhibition: Memories of the Garonne Flood

L’événement Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne)