Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne
samedi 19 septembre 2026 · Couthures-sur-Garonne
Informations pratiques
Couthures-sur-Garonne
Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine
14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:10:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne
Michel Moreau, président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, propose une visite commentée de l’exposition photographique « Mémoire de crue de Garonne, février 2026 », labellisée « Journée nationale de la résilience 2026 ».
La présentation sera suivie, à 18h30, de la remise du Prix du public du Concours Photo Mémoire de crue de Garonne – Février 2026. .
14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine passerellesdecouthures@gmail.com
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English : Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine
Guided Tour of the Photo Exhibition: Memories of the Garonne Flood
L’événement Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne
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