Informations pratiques

Couthures-sur-Garonne

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine

14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:10:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne

Michel Moreau, président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, propose une visite commentée de l’exposition photographique « Mémoire de crue de Garonne, février 2026 », labellisée « Journée nationale de la résilience 2026 ».

La présentation sera suivie, à 18h30, de la remise du Prix du public du Concours Photo Mémoire de crue de Garonne – Février 2026. .

14 Rue de Lacave Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine passerellesdecouthures@gmail.com

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English : Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine

Guided Tour of the Photo Exhibition: Memories of the Garonne Flood

L’événement Visite commentée de l’Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne – Journées Européennes du Patrimoine Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Val de Garonne