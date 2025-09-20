Visite commentée de l’exposition photographique Cœur bleu de Amaury da Cunha Entre la pagode chinoise et l’étang du bourg, La Selle-Guerchaise La Selle-Guerchaise

Visite commentée de l'exposition photographique Cœur bleu de Amaury da Cunha Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h15 Entre la pagode chinoise et l'étang du bourg, La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T16:45:00

Visite commentée ou libre de l’exposition photographique en plein-air du photographe et écrivain Amaury da Cunha suite à sa résidence artistique au château des Flégée (35).

L’exposition se déroule sur 3 lieux dans 3 communes de Vitré Communauté : La Selle-Guerchaise, Landavran et Taillis.

Entre la pagode chinoise et l'étang du bourg, La Selle-Guerchaise Circuit de la Pagode 35130 La Selle-Guerchaise Ille-et-Vilaine Bretagne

Amaury da Cunha