Visite commentée de l’exposition photographique de Karine Sicard Bouvatier, « Déportés. Leur ultime transmission ». Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny Bobigny

Visite commentée de l’exposition photographique de Karine Sicard Bouvatier, « Déportés. Leur ultime transmission ». 20 et 21 septembre Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny Seine-Saint-Denis

Visite gratuite. Parking gratuit. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Inscription possible sur le site Explore Paris ou par mail à l’adresse gare.deportation@ville-bobigny.fr.

Dans le cadre de sa programmation thématique consacrée aux rescapés, le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny accueille l’exposition photographique de Karine Sicard Bouvatier : Déportés. Leur ultime transmission.

Cette exposition met en parallèle les portraits de survivants de la Shoah — dont certains furent déportés depuis la gare de Bobigny — avec ceux de jeunes d’aujourd’hui, âgés de 15 à 19 ans, soit le même âge qu’avaient ces rescapés au moment de leur déportation. À travers cette mise en regard, Karine Bouvatier donne à voir la jeunesse volée de ces témoins et tisse un lien fort et émouvant entre les générations.

Alors que les derniers survivants disparaissent, cette œuvre photographique porte un message essentiel : transmettre leur mémoire aux jeunes d’aujourd’hui, dernière génération à pouvoir encore entendre leur voix, pour qu’à leur tour ils deviennent les passeurs de cette histoire.

Mémorial de l'ancienne gare de déportation de Bobigny 151 avenue Henri-Barbusse 93000 Bobigny De l'été 1943 à l'été 1944, la gare de Bobigny a été le principal lieu de la déportation des Juifs de France par l'Allemagne nazie, avec le soutien du gouvernement de Vichy. En 13 mois, 21 convois ont déporté 22 500 personnes internées au camp de Drancy vers les centres de mise à mort. Ce site est aujourd'hui un lieu majeur de la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale.

Sur plusieurs hectares, depuis l’entrée historique jusqu’au lieu de l’embarquement des déportés dans la cour aux marchandises, l’ancienne gare de déportation de Bobigny propose un chemin de visite retraçant l’histoire du lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de témoignages et du paysage ferroviaire de l’époque. Il permet d’aborder l’histoire du site sous l’occupation nazie, les différents temps de la Déportation et de l’organisation des convois, les conditions de transport et d’arrivée à Auschwitz, la mise en œuvre de la « Solution finale » ainsi que les liens avec les sites de la gare du Bourget et du camp de Drancy.

Ouvert en janvier 2023 et inauguré en juillet de la même année, le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny a pour vocation de transmettre l’histoire de ce lieu. Des groupes scolaires, à partir du CM2, y sont accueillis tout au long de l’année dans le cadre de visites guidées et de projets pédagogiques. Le mémorial propose également, tout au long de l’année, une programmation thématique ainsi que des visites guidées gratuite accessible à tous les publics. En transports en commun :

Métro ligne 5 : Station Pablo Picasso, puis tramway T1 en direction Asnières. Descendre à l’arrêt Escadrille Normandie-Niémen, puis remonter l’avenue Henri Barbusse sur environ 500 mètres.

Bus 151 : Depuis Porte de Pantin, en direction de Bondy Jouhaux-Blum. Descendre à l’arrêt Gare (Grande Ceinture).

En voiture :

Par l’autoroute A86, sortie Drancy-Bobigny.

Un parking gratuit est disponible sur place.

Accessibilité :

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

