Visite commentée de l’exposition photographique L »œil du climat, du national au local Espace Youri Gagarine Port-de-Bouc

Visite commentée de l’exposition photographique L »œil du climat, du national au local Dimanche 21 septembre, 14h30 Espace Youri Gagarine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite commentée par les membres du Photo Club Antoine Santoru

Durée : 30mn

Réservation conseillée :

service.patrimoine@portdebouc.fr ou 04.42.40.65.91

Visite exposition du 19 septembre au 04 octobre 2025

Entrée libre du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30

Espace Youri Gagarine Rue Charles Nédelec, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 17 69 09 https://www.portdebouc.fr/ [{« link »: « mailto:service.patrimoine@portdebouc.fr »}] Présence de parking

Transports à proximité

© Ville de Port de Bouc