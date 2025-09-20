Visite commentée de l’exposition photographique « Ukraine : un renouveau culturel » Conseil départemental d’Agen Agen

Gratuit. Sans réservation. Groupe de 20 personnes.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre du Fonds départemental d’art contemporain, le photographe et vidéaste lot-et-garonnais Michael Garrett a conçu pour l’Hôtel du Département une exposition photographique faisant suite à un voyage humanitaire en Ukraine.

Cette collection de portraits, réalisée en partenariat avec le Musée national de culture populaire Ivan Honchar (Kiev), offre une fenêtre sur la vie d’Ukrainien·ne·s qui ont toutes et tous une chose en commun : une passion pour la tradition et la liberté d’expression.

Conseil départemental d'Agen Hôtel du département 1633, avenue du Général-Leclerc, 47922 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Ancien hôpital général fondé par ordre de Louis XIV en 1685, ce lieu indissociable d'Agen est devenu successivement une prison, un dépôt de mendicité, et enfin un hôpital qui a vu la naissance de nombreux lot-et-garonnais.

Depuis 1992, il accueille les institutions du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et constitue le centre de la vie politique de notre territoire. parking sur place

© Michael Garrett