Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Visite commentée de l’exposition par Didier Carjat sur son périple au Danemark, avec goûter danois de 15h à 17h

Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo

L’événement Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne