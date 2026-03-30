Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon
Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon samedi 18 avril 2026.
Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Visite commentée de l’exposition par Didier Carjat sur son périple au Danemark, avec goûter danois de 15h à 17h
Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo
L’événement Visite commentée de l’exposition photos Le Danemark à vélo Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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