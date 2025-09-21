Visite commentée de l’exposition « regards croisés – mémoires photographiques de Vivian Maier et Henry Coufourier (Hautes-Alpes 1920-1950) Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Deux photographes découverts après leur mort, révèlent leurs photos prises à deux époques différentes. Henry Coufourier, botaniste photographe des années 1920 et Vivian Maier, photographe américaine des années 1950. Ils photographient les Hautes-Alpes à deux époques et avec deux techniques différentes.

Visite commentée par l’association Vivian Maier et le Champsaur et l’association Regards Alpins

Maison de la Photographie Vivian Maier Pisançon 05500 Saint-Bonnet en Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492559526 http://www.champsaur-valgaudemar.fr La Maison de la Photographie – Vivian Maier est un lieu consacré à la photographie et à la collection française de la photographe américaine Vivian Maier, originaire de la vallée du Champsaur. Salles d’exposition dans une ferme traditionnelle restaurée avec attention.

