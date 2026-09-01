Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) Vire Normandie
dimanche 13 septembre 2026 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914)
Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-25 2026-10-31
Que nous raconte l’extravagante crinoline et le sévère corset ? Les décolletés et les voilettes ? Pourquoi l’histoire de la mode féminine est-elle si curieuse et compliquée ? Son incroyable sophistication est le meilleur indicateur de la place des femmes dans la société française du 19e siècle.
Que nous raconte l’extravagante crinoline et le sévère corset ? Les décolletés et les voilettes ? Pourquoi l’histoire de la mode féminine est-elle si curieuse et compliquée ? Son incroyable sophistication est le meilleur indicateur de la place des femmes dans la société française du 19e siècle. Les artifices qui modifient, contraignent et exaltent la silhouette féminine révèlent à quel point le corps des femmes est un sujet de préoccupation durant cette période. .
Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr
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English : Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914)
What does the extravagant crinoline and the severe corset tell us? Cleavage and veils? Why is the history of women’s fashion so curious and complicated? Its incredible sophistication is the best indicator of the place of women in 19th-century French society.
L’événement Visite commentée de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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