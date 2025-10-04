Visite commentée de l’exposition Songes de Papier Angers
Visite commentée de l’exposition Songes de Papier Angers samedi 8 novembre 2025.
Visite commentée de l’exposition Songes de Papier
23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10 2026-01-11
Un parcours commenté de l’exposition Songes de Papier par un médiateur de la Collégiale. .
23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite commentée de l’exposition Songes de Papier Angers a été mis à jour le 2025-11-03 par Destination Angers