Visite commentée de l’exposition Songes de Papier Angers

Visite commentée de l’exposition Songes de Papier

23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10 2026-01-11

Un parcours commenté de l’exposition Songes de Papier par un médiateur de la Collégiale. .

23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

