Visite commentée de l’exposition temporaire « De Chardin à Giacometti »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

Début : 2025-01-11 15:00:00

fin : 2025-12-21 15:00:00

Date(s) :

2025-01-11 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28

Accompagnée par une médiatrice du musée, découvrez, à travers les nombreux objets réunis pour l’exposition temporaire, les subtilités du mouvement Art déco qui s’est propagé au cœur des années 1920.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Accompanied by a museum mediator, discover the subtleties of the Art Deco movement that spread through the 1920s, through the many objects brought together for this temporary exhibition.

German :

Entdecken Sie in Begleitung einer Museumsvermittlerin anhand der zahlreichen Objekte, die für die Sonderausstellung zusammengestellt wurden, die Feinheiten der Art-Deco-Bewegung, die sich in den 1920er Jahren ausbreitete.

Italiano :

Accompagnati da un interprete del museo, scoprite le sfumature del movimento Art Déco che ha attraversato gli anni Venti attraverso i numerosi oggetti riuniti per la mostra temporanea.

Espanol :

Acompañado por un intérprete del museo, descubra las sutilezas del movimiento Art Déco que arrasó en los años veinte a través de los numerosos objetos reunidos para la exposición temporal.

