Visite commentée de l’exposition temporaire De Chardin à Giacometti

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 15:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-12-28

Accompagnée par une médiatrice du musée, découvrez, à travers les nombreux objets réunis pour l’exposition temporaire, les subtilités du mouvement Art déco qui s’est propagé au cœur des années 1920.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a museum mediator, discover the subtleties of the Art Deco movement that spread through the 1920s, through the many objects brought together for this temporary exhibition.

L’événement Visite commentée de l’exposition temporaire De Chardin à Giacometti Valence a été mis à jour le 2025-12-27 par Valence Romans Tourisme