Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Au sein du musée, le public pourra admirer le travail remarquable de Lise Follier-Morales, des gravures réalisées avec les différentes techniques : eau-forte, pointe-sèche, manière de crayon, aquatinte, gravure sur bois, gravure sur carton, manière noire, carborundum, dominographie, linogravure. Un travail décliné en de nombreux thèmes : l’abstrait, les animaux, les personnages, les fruits et l’Asie.

L’artiste approfondit depuis 2017 la linogravure à planche perdue. Elle doit tout décomposer, et, sur une seule planche, dégager après chaque impression ce qui ne sera pas encré et imprimé en superposition.

Également peintre (gouache, pastel, aquarelle et huile), dessinatrice, céramiste et sculptrice, l’artiste présente quelques pièces en argile cuite, en fil de fer ou en grillage de poulailler.

Château des comtes du Perche 1 Place Emile Maquaire, 28400 Nogent-le-Rotrou, France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237521802 https://www.ville-nogentlerotrou.fr/culture/le-chateau-des-comtes-du-perche Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L’édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l’enceinte. L’accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d’une terrasse intérieure, s’élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre. Accès D923

