Visite commentée de l’exposition temporaire Franz Schrader Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Visite commentée de l’exposition temporaire Franz Schrader 20 et 21 septembre Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Château fort – Musée pyrénéen, vous propose une exposition autour de la figure de Franz Schrader, géographe, topographe, écrivain, il est aussi le peintre de la lumière pyrénéenne et « l’homme des paysages de montagne ».

Le parcours de cette exposition voyage parmi les multiples talents de cet autodidacte.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562423737 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaufort-lourdes.fr/ »}] Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

