Visite commentée de l’exposition temporaire « Par les chemins et les routes, voyages en cartographie » Le Carmel – Maison du Patrimoine Abbeville

Visite commentée de l’exposition temporaire « Par les chemins et les routes, voyages en cartographie » Le Carmel – Maison du Patrimoine Abbeville samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’exposition temporaire « Par les chemins et les routes, voyages en cartographie » 20 et 21 septembre Le Carmel – Maison du Patrimoine Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir l’exposition « Par les chemins et les routes, voyages en cartographie », une exposition temporaire hors-les-murs du Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier, installée dans la chapelle du Carmel – Maison du Patrimoine.

Une visite guidée pour plonger dans l’univers fascinant de la cartographie et du patrimoine abbevillois ! ️✨

Le Carmel – Maison du Patrimoine 36 rue des Capucins – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 20 27 05 http://www.abbeville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0322202969 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.publics@abbeville.fr »}] Le couvent d’Amiens ne pouvant plus faire face à l’afflux de postulantes, il est décidé d’en bâtir un nouveau à Abbeville. Les premières sœurs carmélites arrivent dès 1636. Après la période révolutionnaire, la communauté s’installe dans l’ancien couvent des Capucins, dans la rue éponyme, en 1821. Au fil des années, les religieuses le restaurent et le transforment en carmel régulier. N’étant plus assez nombreuses pour vivre dans l’édifice, elles quittent les lieux en 1998, date à laquelle la Ville se porte acquéreur de la propriété. Aujourd’hui le Carmel retrouve une seconde vie en devenant la Maison du Patrimoine. Accès par la rue des Capucins ou par le jardin de l’hôtel d’Émonville

Venez découvrir l’exposition « Par les chemins et les routes, voyages en cartographie », une exposition temporaire hors-les-murs du Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier, installée dans la du – …

@Pôle patrimoine ville d’Abbeville