Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues » Galerie R.J Caen
Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues » Galerie R.J Caen vendredi 12 septembre 2025.
Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues »
Galerie R.J 4 Rue Montoir Poissonnerie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12 20:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Visite commentée de l’exposition « Un angle Deux vues » par l’artiste Sarah Fouquet à la Galerie R.J à Caen.
Suivi à 19h00 du finissage de l’exposition.
Entrée libre et gratuite.
Galerie R.J 4 Rue Montoir Poissonnerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 52 03 39 90 info@galerie-rj.com
English :
Guided tour of the exhibition « Un angle Deux vues » by artist Sarah Fouquet at Galerie R.J in Caen.
Followed by the exhibition opening at 7pm.
Free admission.
German :
Kommentierte Besichtigung der Ausstellung « Un angle Deux vues » (Ein Winkel Zwei Ansichten) durch die Künstlerin Sarah Fouquet in der Galerie R.J in Caen.
Anschließend um 19.00 Uhr Finissage der Ausstellung.
Freier Eintritt.
Italiano :
Visita guidata alla mostra « Un angle Deux vues » dell’artista Sarah Fouquet presso la Galerie R.J di Caen.
Alle 19.00 si terrà il finissage della mostra.
Ingresso libero.
Espanol :
Visita guiada a la exposición « Un angle Deux vues » de la artista Sarah Fouquet en la Galerie R.J de Caen.
A las 19.00 h, clausura de la exposición.
Entrada gratuita.
