Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues » Galerie R.J Caen

Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues » Galerie R.J Caen vendredi 12 septembre 2025.

Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues »

Galerie R.J 4 Rue Montoir Poissonnerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Visite commentée de l’exposition « Un angle Deux vues » par l’artiste Sarah Fouquet à la Galerie R.J à Caen.

Suivi à 19h00 du finissage de l’exposition.

Entrée libre et gratuite.

Visite commentée de l’exposition « Un angle Deux vues » par l’artiste Sarah Fouquet à la Galerie R.J à Caen.

Suivi à 19h00 du finissage de l’exposition.

Entrée libre et gratuite. .

Galerie R.J 4 Rue Montoir Poissonnerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 52 03 39 90 info@galerie-rj.com

English :

Guided tour of the exhibition « Un angle Deux vues » by artist Sarah Fouquet at Galerie R.J in Caen.

Followed by the exhibition opening at 7pm.

Free admission.

German :

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung « Un angle Deux vues » (Ein Winkel Zwei Ansichten) durch die Künstlerin Sarah Fouquet in der Galerie R.J in Caen.

Anschließend um 19.00 Uhr Finissage der Ausstellung.

Freier Eintritt.

Italiano :

Visita guidata alla mostra « Un angle Deux vues » dell’artista Sarah Fouquet presso la Galerie R.J di Caen.

Alle 19.00 si terrà il finissage della mostra.

Ingresso libero.

Espanol :

Visita guiada a la exposición « Un angle Deux vues » de la artista Sarah Fouquet en la Galerie R.J de Caen.

A las 19.00 h, clausura de la exposición.

Entrada gratuita.

L’événement Visite commentée de l’exposition « Un angle • Deux vues » Caen a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Caen la Mer