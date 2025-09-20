Visite commentée de l’histoire de l’église de Miquelon – Monument Historique Eglise Notre-Dame-des-Ardilliers 97500 Miquelon-Langlade

L’église Notre Dame des Ardilliers est la plus ancienne de l’Archipel. Elle appartient à la commune de Miquelon-Langlade. Elle est classée au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 11 avril 2011.

A l’intérieur de l’église de nombreux objets mobiliers sont aussi inscrits au titre des Monuments Historiques dans l’église : confessional, XXe siècle, fonds baptismaux, XIXe, maquette de doris de procession avec sa statut, XXe siècle, les oeuvres de « L’immaculée Conception » d’après Murillo, huile sur toile et « La sainte famille », huile sur toile, XIXe siècle peinte par Joseph Lemoine. Ces deux oeuvres protégées ont été restaurées in situ par des conservateurs-restaurateurs en 2016…

La conservation de cette église présente au point de vue de l’histoire et de l’architecture un intérêt public en raison de son caractère historique, étant la plus ancienne église de l’archipel, témoin de la vie locale de l’époque de la Grande pêche.

Miquelon Culture Patrimoine vous invite à venir découvrir la riche histoire de l’église Notre-Dame des Ardilliers à travers de nombreuses photographies, objets, archives et la passion des deux guides.

Association Miquelon Culture Patrimoine