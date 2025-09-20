Visite commentée de l’Historial Historial – Le Musée du Souvenirs Français et des Anciens Marins Saint-Dizier

Visite commentée de l’Historial Historial – Le Musée du Souvenirs Français et des Anciens Marins Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T18:+ – 2025-09-21T19:+

Une visite commentée retrace l’histoire de la Base Aérienne 113 et met en lumière une riche collection d’objets liés aux différents conflits militaires. Uniformes, insignes, maquettes, documents et témoignages viennent illustrer le quotidien des aviateurs et des combattants, tout en rappelant le rôle stratégique de la base au fil des décennies.

Historial – Le Musée du Souvenirs Français et des Anciens Marins 14 rue de Vergy, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.lacduder.com Le musée historial réunit une grande richesse de collections, de 1870 à 1960, provenant de dons et prêts confiés au souvenir français par la population bragarde : médailles, drapeaux, uniformes, photos, armes et des maquettes de marine militaire, dont Le Richelieu, qui figure parmi les plus belles de France ! La scénographie du second conflit mondial a été totalement revisitée.

© OT Lac du Der